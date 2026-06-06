大量殺人の中でも動機が理解困難な「無差別大量殺人」の共通したパターンとは 無差別大量殺人の共通点 挫折や絶望がきっかけになる 大量殺人の中でも「無差別大量殺人」は、動機が理解困難で社会的にも大きな不安を引き起こすものです。しかし、その内容を分析してみると、ある共通したパターンがあることがわかってきました。 まず、犯人は生活がうまくいっておらず、挫折や絶望感を抱いています。そして、そ