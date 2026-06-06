◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（６日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が甲子園での試合前練習に姿を見せた。「痛いのは痛いですけど大丈夫です」と、グラウンドに向かった。前日・５日の楽天戦（甲子園）で５回２死一塁、岸のチェンジアップが右手首に直撃。一瞬、苦悶（くもん）の表情を浮かべたが、代走は送られなかった。６回表の守備をこなした後、裏の攻撃で代打が送られた。試合中にクラブハウスに引き