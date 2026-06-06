徳島県に建設が計画されている「徳島文化芸術ホール（仮称）」の整備を巡り、建築家・石上純也氏と県の間でトラブルが勃発している。前知事のときに公募で決まった石上氏の案が、その計画見直しを訴えて当選した後藤田正純・現知事のもとで、宙ぶらりんになっている。この状態で県は新しい設計者を公募してきたが、過去2回、不調に終わっている。石上氏は設計を進めてきたホールの全容を知ってもらうべく、県が管轄する施設で