自治体が「表現の自由」の侵害をしているのではないか――ともとれる事態が、徳島県で発生した。県が管轄する施設で展覧会を開催する予定だった建築家・石上純也氏に対し、直前になって「使用を認めない」と施設管理者に連絡があった。この異例の事態に、県民だけでなくネット上でも賛否の声が上がっている。今回、「デイリー新潮」では渦中の石上氏にインタビューを行った。終始、無念な思いをにじませる石上氏は、果たして今