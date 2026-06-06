【寄生獣展】 会期:年6月6日～6月21日 会場:YOKOHAMA COAST(アソビル2F ROOM1) 入場料:前売り券2,000円/当日券2,200円(6月6日のみ入場日時指定) 6月6日より21日にかけて、「寄生獣展」がYOKOHAMA COASTにて開催される。この展示会では、著者である岩明均氏によって精緻に描き込まれた400点以上の貴重な生原画が展示されており、生原画だからこそ肌で感じられる圧