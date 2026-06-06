株式会社ドリコムと株式会社マンガボックスが協業し、異世界・ファンタジー作品に特化した新コミックレーベル「DREボックス（読み：ドリボックス）」を6月6日に始動した。 【写真】「DREボックス」新作ラインナップを見る 本レーベルは、マンガボックスが持つ編集力・媒体力と、ドリコムのIPプロデュース力を融合させた特化型コミックレーベル。DREノベルス（ライトノベル）を原作にコミカラ