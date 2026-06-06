前立腺がんのリスクには、年齢や遺伝、人種といった変えることのできない要因が強く関係しています。特に50歳代以降に罹患率が高まり、家族歴がある方はさらに注意が必要とされています。こうした背景を正しく理解することは、早めにPSA検査を受けるきっかけにもなります。自分のリスクを知ることが、健康管理の第一歩です。 監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院） 長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助