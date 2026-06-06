ハクバ写真産業は、パナソニックのコンパクトデジタルカメラ「LUMIX L10」（DC-L10）に対応した液晶保護フィルムとして、「Panasonic LUMIX L10（DC-L10）／ G100D ／ S5II ／ S5IIX ／ S9 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」と「Panasonic LUMIX L10（DC-L10）／ G100D ／ S5II ／ S5IIX ／ S9 専用 液晶保護フィルムIII」の2製品を販売している。●「DC-L10」など複数機種に対応「Panasonic LUMIX L10（DC-L10）／ G100D ／ S