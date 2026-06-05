成功者が習慣的を取り入れていることから、多くのビジネスパーソンに注目されている、瞑想。集中力が高まる、ストレスが軽減するなどの効果があることは一般的に認識されているが、実はそれだけではない。瞑想がもたらす、知られざる効果を医師が解説する。※本稿は、精神科医の久賀谷 亮『最高の脳リカバリー法 からっぽ瞑想』（エクスナレッジ）一部を抜粋・編集したものです。瞑想することで痛みが緩和される意外かもしれませ