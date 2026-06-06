2026年6月5日、ドイツ国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、8〜9日に予定されている中国の習近平国家主席による北朝鮮訪問について、「関係再構築が目的だ」と論じた。習主席にとって7年ぶりの訪朝で、今年初の外遊となる。国際危機グループ（ICG）北東アジア担当アナリストのウィリアム・ヤン（楊皓暐）氏は、「中国は北朝鮮が保有するミサイルや核兵器が朝鮮半島の安定を損なうことを懸念している。しかし、日米