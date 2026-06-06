カルディコーヒーファームが公式インスタグラムにて、「おうちで手軽に！KALDIタイごはん6選」を紹介している。【写真】自宅で簡単に！カルディが紹介「タイごはん6選」世界の食材や季節のおすすめ商品を紹介する同アカウント。今回は投稿で「ハーブやスパイスの爽やかな香りが食欲をそそるタイ料理」と切り出し、「爽やかなホーリーバジルと唐辛子の辛さがたまらないガパオライスや、ほんのり酸味の効いた甘辛いパッタイなど