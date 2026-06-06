6日深夜放送のTBS系「バース・デイ」（深夜0・58）は、バレーボールSVリーグ名古屋とビーチバレーのトヨタ自動車で異例の“二刀流”に挑戦する水町泰杜（24）に密着した。今年2月、神戸市で開催されたバレーボールSVリーグのオールスターゲームには、過去最多となる9300人の観客が詰めかけた。水町はファン投票で今大会最多となる10万票を獲得。その人気は国内に留まらず、昨年には日本代表にも初選出されるなど、今最も飛躍が