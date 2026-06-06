唯一無二の二刀流選手としてＭＬＢを席巻するドジャース・大谷翔平投手（３１）が、とうとう自由の女神と?同格?に語られ始めている。大谷の名前が持ち出されたのは別の競技での話題だった。５日（日本時間６日）に放送された米人気スポーツトーク番組「ザ・リッチ・アイゼン・ショー」に、元バスケットボール選手で現在はスポーツ専門局「ＥＳＰＮ」でアナリストを務めるリチャード・ジェファーソン氏（４５）がゲスト出演。Ｎ