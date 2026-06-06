5日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、日本ハムの同日のヤクルト戦の延長10回の継投について言及した。日本ハムは1−1の10回から登板した堀瑞輝は2本の安打と申告敬遠で満塁のピンチを招くも、赤羽由紘を空振り三振。ここで新庄剛志監督は、堀から柳川大晟にスイッチする。その柳川は内山壮真を遊ゴロ、古賀優大を空振り三振に抑え、無失点で切り抜けた。直後の11回に水野達稀の勝