【メキシコ・モンテレイ５日（日本時間６日）発】１１日に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表は、事前合宿３日目の練習を前日と同じ施設で行った。本番ムードが高まる中、ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）が精力的に調整を続けている。同じ左サイドを主戦場とするＭＦ三笘薫（ブライトン）とＭＦ南野拓実（モナコ）が負傷でＷ杯メンバー入りできず、中村は獅子奮迅の活躍を期待されており、「自分のできることを精一杯やれ