公式Xなどで発表バレーボール男子日本代表の石川祐希が、2026-27年シーズンからトルコリーグの強豪ジラートに加入することが決まった。5日、自身のXなどで発表。ビッグニュースにファンからは様々な声が上がっている。所属チームも“日本風の1枚”を添えた。ジラートは公式Xで、日の丸や富士山、城をバックに石川の写真を組み合わせた画像で加入を発表。このポストを引用する形で、石川は「来季はトルコのZiraatでプレーするこ