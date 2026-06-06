親戚の集まりでは、年齢や結婚の話題に気疲れしてしまうこともありますよね。悪気なく踏み込んでくる人もいますが、言われる側にとっては何度も向き合ってきた繊細な問題だったりもします。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 また始まった「結婚まだ？」 30代独身の私にとって、親戚の集まりは少し憂鬱なイベント。実家のある地方では、「女性は20代で結婚するのが当たり前」という、古い価値観がまだ根強く残って