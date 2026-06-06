2014年7月にオープンした「沼津ラクーンよしもと劇場」が、今年7月に開館12周年を迎えるのを記念し、7月3日から3日間、さまざまな芸人が出演する「12周年特別興行」を開催する。【画像】7月に豪華公演続々！マンゲキを支えたメンバーによる卒業公演【複数】各日、寄席公演や企画イベントが行われる。さらに4日には劇場を飛び出し、「沼津ラクーンよしもと劇場12周年記念特別興行沼津週末寄席スーパーアルティメット太鼓判ラ