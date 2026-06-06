韓国のボーイズグループ・WHIBが、4月18日に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール、25日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで初の日本単独ライブ『WHIB 1st CONCERT 2026 IN JAPAN [GO UP : Our era]』を開催。オリコンニュースでは、来日したメンバーにインタビューを行った。【写真】WHIBメンバーのソロカットWHIBは、韓国の事務所・C-JeS Studioに所属するキムジュンミン（KIM JUNMIN）、ハスン（HASEUNG）、ジンボム（JINBEOM）