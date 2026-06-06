日本のスターたちが、相次いで韓国へ向かっている。木村拓哉はデビュー38年で初の公式来韓公演を決め、中島健人も韓国で初の単独公演を行う。【写真】“韓国のキムタク”は今どこで何をしているのか坂口健太郎は韓国で濃密な舞台挨拶やトークイベントをこなし、CUTIE STREETは韓国の音楽番組に出演するばかりか、代表曲の韓国語バージョンまで正式リリースしている。いま起きていることは、単なる来韓ラッシュではない。日本のスタ