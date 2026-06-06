是枝裕和監督が新作『箱の中の羊』で描くのは、“少し先の未来”を舞台にした、“夫婦”と“家族”の物語だ。子どもを亡くした夫婦が迎え入れたのは、亡き息子の姿をしたヒューマノイド。止まっていた時間が再び動き出す中で、彼らは思いもよらない未来へと向き合っていく。【動画】映画『箱の中の羊』予告編主演は、俳優の綾瀬はるかとお笑いコンビ・千鳥の大悟。綾瀬は妻で、建築家の甲本音々（こうもと・おとね）。大悟は夫