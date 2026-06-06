STU48の甲斐心愛が、7月1日に発売する2nd写真集のタイトルが『おかえり太陽』に決定し、あわせて表紙カットが公開された。【写真】表紙カット解禁！『甲斐心愛2nd写真集 おかえり太陽』タイトルは、2024年6月からKLP48へ移籍し、2026年2月まで活動した甲斐が、同年3月にSTU48へ復帰したタイミングにちなみ名付けられたもの。古巣への帰還を象徴するようなタイトルとなっており、表紙には“瀬戸内の元気印”らしい明るい笑顔と