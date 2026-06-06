Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージC卓が6月5日に行われ、第1試合で緊迫した心理戦が展開された。東4局1本場、トップ目を走る奥村知美（協会）を襲った、まさかの“4枚目のドラ”を巡るドラマに多くの視聴者が息をのんだ。【映像】痛恨のドラ放銃に悔しそうな奥村の表情場面は東4局1本場。奥村は3万9400点持ちのトップ目として、さらなるリードを築くべく局に臨んでいた。配牌にはド