「ドジャース−エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）エンゼルスが球場入りの様子を公開。マイク・トラウト外野手は黒のパンツに白のポロシャツを合わせたシンプルなスタイルで球場に入った。ただパンツがはち切れそうな太ももの厚さはさすがＭＬＢトッププレーヤー。上半身もバランスがよくなっており、ここまで大きな故障もなくプレーできている要因とも言える。チームトップの１４本塁打を放ち、ＯＰＳ・８９０をマークする