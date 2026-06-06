愛知県安城市で5日夜、男性が腹を刺される殺人未遂事件がありました。その後、現場近くのアパートに放火したとして男が現行犯逮捕されていて、警察が関連を調べています。警察などによりますと、5日午後9時45分ごろ、安城市藤井町のイノアックコーポレーション桜井事業所で、「40代の男性が何かでお腹を刺され出血している」と上司を名乗る男性から消防に通報がありました。男性は意識のある状態で病院に