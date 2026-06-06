女優のん（32）が5日までにインスタグラムを更新。オフショットをアップした。のんは「5月カレンダーの#オフショットもう6月ですね」と呼びかけ、オフショットを公開。のんはノースリーブのトップスを着用し、縁側に立つ姿や、飲み物を手にする姿を投稿している。この投稿にフォロワーからは「いつまでも可愛い」「ナチュラルビューティー」「のんちゃんの笑顔は癒し」とコメントが寄せられている。