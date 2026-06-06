5日(現地時間)、ドイツサッカー連盟(DFB)はレナート・カールが怪我のため代表チームから離脱すると発表した。DFBによれば、カールは5日のチーム練習中に負傷。その後病院で検査を行った結果、下肢に筋断裂が認められたという。怪我の程度からワールドカップ期間中の復帰は困難であるため、代表チームからの離脱が決まった。カール自身も『Instagram』の公式アカウントにメッセージを投稿し、怪我で代表チームから離れることを明か