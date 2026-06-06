元HKT48で、アイドルグループ「イイトコドリ」を14日に卒業する長野雅（26）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニ姿をアップした。長野は「みんなが好きそうなやつ」とコメントし、ビキニショットをアップ。くっきりと美ヒップのラインが引き立つ、セクシーな後ろ姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「素晴らしい桃」「最高」「お尻と横パイ」とコメントが寄せられている。長野は愛知県出身。18年11月に「777ん