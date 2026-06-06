フリーアナウンサー皆藤愛子（42）が5日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開した。皆藤アナは「写真はカレンダー6月のオフショットです」とコメントし、ノースリーブのトップスにデニムのミニスカート姿を投稿。白いトップスから美ワキをのぞかせた。この投稿にフォロワーからは「まだまだ20代で行けますね」「永遠のアイドル」「歳とらないの!?」「40代でここまで生脚出せる人まずおらん」とコメントが寄せられている