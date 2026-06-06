タレント藤本美貴（41）が5日にインスタグラムを更新。「夫が寝たあとに」のイベントが終了したことを報告した。藤本は「本当に朝の部、昼の部とゲストの方達も豪華で色んな話ができて嬉しかったです。ライオンキングスタイルで赤ちゃんを掲げていただいて最高に幸せな時間でした」と記し、共演の横澤夏子（35)との笑顔のダブルピース写真をアップした。ファンやフォロワーからも「2人とも可愛い〜」「超デトックスです！！パパた