Hカップグラドルの星野琴（24）が5日までにインスタグラムを更新。マイクロビキニ姿をアップした。星野は「むちむち子」とコメントし、浴室でのビキニ姿を投稿。ビキニからこぼれんばかりの、は迫力Hカップバストをあらわにした。この投稿にフォロワーからは「いいんですか！？その面積で」「ムチムチ可愛い」「これは世界制覇」とコメントが寄せられている。星野は4月12日、深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近