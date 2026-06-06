元NMB48でタレントの本郷柚巴（ゆずは、23）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。五島列島を訪問したことを報告した。本郷は「人生初の五島列島に行ってきたよ〜自然豊かで海も綺麗で素敵な場所でした」とつづり、写真を投稿。笑顔のビキニショットや、美しい海を背にしたショットをアップしている。この投稿にフォロワーからは「たわわすぎて溜め息」「ムッチムチ」「ごごご極上でやんす」「男が1番好きな体型」とコメン