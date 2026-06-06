ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）が５日（日本時間６日）、右肋骨（ろっこつ）の疲労骨折で１０日間の負傷者リストに入った。米大リーグ公式サイトも同日、ジャッジは「とてもがっかりしている。だからこそ、私たちはできる限りあらゆる手段を講じました。すべての専門家に診てもらい、そこで何が起きているのかを確認するため。骨折やそういったものだと聞くのは、間違いなく聞きたい話ではない」と話したと報じた