女優で歌手の平手友梨奈（24）のスタッフが5日までにインスタグラムを更新。平手の動画をアップした。スタッフアカウントでは「#無表情な表情本日発売無事#平手友梨奈にも到着皆さんの好きな楽曲は？？」とコメント。ソロ初のアルバム「無表情な表情」を手にした平手のうれしそうな姿を動画で投稿した。この投稿にフォロワーからは「やばすぎ！めっちゃ可愛い！」「左手のくすりゆびいいいい」「タトゥー入れたんだ！？」とコ