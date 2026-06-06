慢性進行性肺疾患の診断を受けたノルウェーのメッテ・マリット皇太子妃/Per Ole Hagen/Getty Images via CNN Newsource（CNN）ノルウェー王室は、メッテ・マリット皇太子妃が「生命を脅かす慢性肺疾患」のため、肺移植の待機リストに登録されたと発表した。5日に王室が発表した声明によると、52歳の皇太子妃は今後王室の公務を遂行することができなくなる見通し。ノルウェー王位継承者ホーコン皇太子と結婚している皇太子妃は、201