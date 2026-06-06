ＲソシエダードのＤＦ喜多壱也（きた・かずなり＝２０）が、スポーツ報知の独占インタビューに応じ、スペイン初挑戦で感じた思いなどを明かした。Ｊ１京都でのプロデビューから、Ｊ１出場は０試合でスペインに渡った１９０センチの大型センターバックは、２５年７月にＲソシエダードへ加入。今季（２５―２６年シーズン）はセカンドチームが参戦するスペイン２部リーグで３１試合に出場し、快挙と言える２部残留に大きく貢献した