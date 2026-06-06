ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が5日までにインスタグラムを更新。出演するラジオ番組のテーマを発表した。竹中アナは「華華天国#雑草今日のテーマは【離婚】」と弁組のテーマを発表し、「離婚」と書かれた黒板を前に笑顔を見せた。続けて「離婚した友達への第一声驚いた踏みとどまったよかったと思ったこと親離婚届を出した日困ったこと名字この夫婦、離婚しないな離婚しそうでしない夫婦の特徴