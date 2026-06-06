昭和歌謡グループ「MATSURI」の松岡卓弥（36）が、“三度目の正直”でのブレークを誓った。過去2度のデビュー経験があり挫折を味わってきたグループ屈指の苦労人。本紙のインタビューに「今回がラストチャンス」と真剣なまなざしで力を込めた。グループは昨年1月にメジャーデビューし、年末の日本レコード大賞で兄弟分の「SHOW―WA」とともに新人賞を受賞。今夏にホールツアーも控えている。順風満帆に見えるが「売れたなんて1