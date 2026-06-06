「阪神−楽天」（６日、甲子園球場）阪神の前川右京外野手が６日、甲子園で行われる試合前練習に合流した。またＳＧＬで行われるファーム・オリックス戦の試合前練習には姿を現さなかった。前川は５月１８日の選手登録抹消後、１５試合に出場し、４７打数１４安打、２本塁打、打率・２９８だった。直近３試合連続でマルチ安打を放っており、好調を維持していた。一方、前日５日の楽天戦（甲子園）では森下が右手首に死球を