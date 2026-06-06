グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、27）が5日、自身のインスタグラムを更新。ユニホームの着替えショットを投稿した。「どこでも着替えようとする野球女子」と題し、紺のアンダーシャツをまくりあげ、グレーのランジェリーをあらわにした姿をアップした。「デジタル写真集のオフショットです！フィクションです！ユニフォーム1式とその下に着ているカルバンクラインは、普段私が着ているものです着慣れているものだと安