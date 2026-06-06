夫婦で年収1500万円と聞くと、十分に余裕のある家庭を想像する人は多いと思われます。しかし、実際には毎月の手取りが思ったほど残らず、保育料や税金、住宅費に負担を感じる家庭もあります。収入が高いほど支出の選択肢も広がるため、気づかないうちに家計が重くなることもあるでしょう。 そこで本記事では、年収1500万円世帯が苦しく感じる理由と家計を整える考え方について解説します。 夫婦で年収1500万円でも