【モデルプレス＝2026/06/06】アーティストのあのが6月3日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピースの衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】紅白出演美女「着こなせるのすごい」ミニ丈から美脚スラリ◆あの、美脚際立つミニワンピ姿を披露あのは「完成披露舞台挨拶でした」と報告し、同日に都内で開催された「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（6月26日公開）完成披露試写会のオフシ