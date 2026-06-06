国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産への登録が勧告された「飛鳥・藤原の宮都」の地元・奈良では6日、「大きく前進」「長年の頑張りの成果」と安堵と喜びの声が相次いだ。未明の勧告から数時間後の午前7時、県の山下真知事と明日香村、橿原市、桜井市の3市村長が合同で記者会見に臨んだ。2007年にユネスコの暫定リストに記載されてから約19年を経ての吉報となり、高松塚古墳などがある明日香村の森川裕一村長は「