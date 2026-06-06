大阪メトロは２０３５年度までに、長堀鶴見緑地線と千日前線の２路線で、完全無人運行の自動運転車両の導入を目指す方針を明らかにした。人手不足で乗員の確保が厳しくなる中、省人化を図る。完全無人運行は、大阪メトロのニュートラム南港ポートタウン線や東京都の新橋―豊洲間を走る「ゆりかもめ」など、ゴムタイヤで走る「新交通システム」では導入されているが、金属製の車輪で走る従来車両では初となる。２路線は１９９