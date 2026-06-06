阪神の前川右京外野手（23）が6日、楽天戦の試合前練習で1軍に合流した。直近のファーム・リーグでは、3試合連続で3打数2安打をマーク。3日の同リーグのソフトバンク戦では、7回2死一、二塁で右中間への3ランを放っていた。今季は開幕2軍でスタートし、4月7日に今季初昇格。だが、5月18日、出場選手登録を抹消されていた。