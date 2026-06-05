AKB48の総監督・倉野尾成美が、5日、東京秋葉原・AKB48劇場で行われた「AKB48 秋コンサート・コンセプト発表会」にメンバーの佐藤綺星、八木愛月、伊藤百花とともに登壇した。 AKB48 秋コンサートは9月26日（土）、27日（日）に全3公演、Kアリーナ横浜で開催される。タイトルは「Supported by ローソンチケットAKB48 THREE CONCEPTS LIVE in K-Arログインして続きを読むThe post 総監督・倉野尾成美が今のAKB48の強みを語る「メ