プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKADOKAWAサクラナイツ所属の渋川難波（40）が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、23年3月に結婚した女流プロ雀士の妻“りんかりん”こと早川林香（35）以外の女性との関係を一部週刊誌に報じられることを受け「今回の事態を重く受け止め、麻雀プロとしての活動および個人活動を当面の間、一切自粛させていただきます」と発表した。渋川は、25年7月30日に早川との間に第1子が誕生したことをYouTube