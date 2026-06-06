All About ニュース編集部では、2026年5月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、「実は二世」と知って驚いたタレントランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：杉咲花／81票2位にランクインしたのは、俳優の杉咲花さんです。NHK連続テレビ小説『おちょやん』でヒロインを務めたほか、映画『湯を沸かすほどの熱い愛』で日本