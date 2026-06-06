5日夕方、小国町の飯豊連峰で登山者3人が急斜面の雪渓に阻まれ身動きができなくなったと救助要請があり、６日、町の山岳遭難救助隊が救助に向かっています。 警察によりますと、５日午後５時ごろ、小国町小玉川の飯豊連峰に登山に入った茨城県守谷市本町の無職の男性(65)ら３人から石転び沢の急斜面の雪渓に阻まれ身動きができなくなったと119番通報がありました。これを受け、６日、小国町の山岳遭難救助隊員３人が救助に向かっ