2014年のブラジルW杯以来の優勝を目ざすドイツ代表に激震が走った。ドイツサッカー連盟（DFB）は現地６月５日、北中米W杯のドイツ代表に選出されていたレナート・カール（バイエルン）が負傷により本大会を欠場すると発表した。チームは６日にアメリカとのW杯前最後のテストマッチを控えるなか、DFBは公式サイトで「カールは、金曜日にシカゴで実施されたアメリカ戦前の最終調整で左大腿四頭筋を断裂した」と説明。代役とし